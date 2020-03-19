2020/03/19 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة أشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى سياسة الحظر الفاشلة وتغييرالانظمة التي اتبعتها الولايات المتحدة منذ تأميم صناعة النفط في ايران و قال انه حان الوقت لتغيير هذه السياسة الفاشلة.
وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على صفحته على تويتر اليوم (الخميس) في ذكرى تأميم صناعة النفط انه […]
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وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على صفحته على تويتر اليوم (الخميس) في ذكرى تأميم صناعة النفط انه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: حان الوقت لتغيير سياسة الحظر الفاشلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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