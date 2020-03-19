2020/03/19 | 17:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة التركي: تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا في #تركيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا في تركيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).