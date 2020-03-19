الشتاء يعود مجدداً.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة في هذه المناطق

2020/03/19 | 17:35 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



توقع منبئ جوي، الخميس، تأثر مناطق البلاد بمنخفضات ماطرة تستمر حتى نهاية شهر آذار الجاري.

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