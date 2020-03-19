كوردستان تقدم الإرشاد بمخاطر كورونا عبر حل مبتكر

2020/03/19 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، عن افتتاح مركز لتلقي اتصالات المواطنين لتقديم الإرشاد لهم بخصوص مخاطر فيروس كورونا والوقاية منه.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي، إن "من أولى أولويات حكومة إقليم كوردستان في المرحلة الحالية هي صحة المواطن وحماية الأمن الصحي.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس للحكومة هو تحقيق الحد الادنى من حصول اصابات بفيروس مرض كورونا المستجد، من اجل ان تتمكن من السيطرة على هذا الفيروس.

واضاف عادل أن الحكومة قامت اليوم بافتتاح مركز اتصال بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة النقل والمواصلات، موضحا ان هذا المركز يهدف لتقديم النصح والارشاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية وتقديم التوصيات الصحية.

وطالب المتحدث باسم الحكومة، المواطنين، بالمكوث في بيوتهم وتأجيل الاحتفال بأعياد نوروز هذا العام.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 40 حالة، 30 منها في السليمانية بينها حالة وفاة، و9 في أربيل، وحالة واحدة في دهوك، في حين تعافي 13 مريضاً من الفيروس.

وتفرض سلطات إقليم كوردستان حظر تجوال شامل يستمر لغاية 23 آذار/مارس الجاري، في مسعى لاحتواء تفشي الفيروس.

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