2020/03/19 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسايش اربيل تعلن اعتقال جاسوس لطرف اجنبي على حكومة اقليم كوردستان

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