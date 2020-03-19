الصحة العالمية تشيد باجراءات كوردستان الخاصة بكورونا وتقارن مع محافظات عراقية

2020/03/19 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشادت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الخميس، باجراءات ودور اقليم كوردستان في مواجهة فيروس كورونا.وقال عضو المنظمة عدنان نوار، لشفق نيوز، إن "كل الاجراءات المتخذة في اقليم كوردستان هي صحيحة، وتنسجم مع تعليمات منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، والقرارات التي اتخذت من قبل لجنة 55".وبين أن "المواطن في اقليم كوردستان ملتزم اكثر بالتعليمات، خصوصاً فيما يتعلق بحظر التجوال، إذ ما قارنا ذلك بالمحافظات العراقي الاخرى".واطلقت السلطات في اقليم كوردستان سلسلة من الاجراءات التصاعدية للحد من تفشي الفيروس، كان آخرها فرض حظر التجوال بخاصة اربيل والسليمانية، كما علقت دوام المدارس والجامعات، واغلقت الأماكن العامة والسياحية.وكذلك حظرت- وفق قرار السلطات العراقية- دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، ألمانيا، قطر.

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