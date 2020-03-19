2020/03/19 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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اسايش اربيل تعلن اعتقال جاسوس لدولة اجنبية عمل حارساً شخصياً لوزير المالية

يتبع .....

بغداد اليوم-كركوك

أصدرت قيادة العمليات المشتركة المقر المتقدم، الخميس (19 آذار 2020)، بياناً نبهت فيه الى تفجيرات مسيطر عليها في قاعدة k1 بمحافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "إلى المواطنين الكرام بعد قليل ستقوم الأجهزة ال

بغداد اليوم-صلاح الدين

كشفت خلية الإعلام الأمني، الخميس (19 اذار 2020) حصيلة قصف قضاء طوز خورماتو بالهاونات.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اعتداءً إرهابياً بواسطة 8 قنابر هاون سقطت خلف السايلو في قضاء طوز خورماتو شرقي محا

بغداد اليوم- خاص

كشف قائد شرطة محافظة البصرة، الفريق رشيد فليح، الخميس (19 آذار 2020)، عن إجراءات وصفها بـ ’’الصارمة’’ لتطبيق قرار فرض حظر للتجوال في المدينة.

وقال فليح في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية ا

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