مفوضية حقوق الأنسان تحذر من كارثة صحية وييئية في نينوى وتطالب بتحرك حكومي عاجل

2020/03/19 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حذرت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق، الخمبس (19 آذار 2020)، من كارثة صحية وييئية في...





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