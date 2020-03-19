بالصور..سيارات الوفد الطبي الصيني تتعرض لحادث مروري في البصرة

2020/03/19 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تعرض الوفد الطبي الصيني الذي أوفدته بكين الى بغداد، قبل ايام، من اجل دعم جهود العراق في مواجهة وباء كورونا، الى حادث مروري اثناء رحلته البرية الى محافظة البصرة.الوفد كان قد اكمل رحلته الى البصرة من اجل لقاء خلية الازمة هناك من دون تسجيل اصابات، والاكتفاء باضرار في مركبات الموكب.وتعاني […]

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