2020/03/19 | 17:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسايش اربيل تصدر توضيحا بشأن جاسوس كان حارسا شخصيا لوزير المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسايش اربيل تصدر توضيحا بشأن جاسوس كان حارسا شخصيا لوزير المالية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسايش اربيل تصدر توضيحا بشأن جاسوس كان حارسا شخصيا لوزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).