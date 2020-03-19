صحة كردستان تعلن ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في الاقليم الى 40

2020/03/19 | 17:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت صحة اقليم كردستان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا)، إلى 40 حالة.وقالت الصحة في بيان مقتضب تلقته “يس عراق”، ان “حالات الاصابة الـ40 بفيروس كورونا توزعت 30 حالة في السليمانية و9 في اربيل وحالة واحدة في دهوك”.

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