محافظ ميسان يحذر من عدم الالتزام بالأسعار ورفعها

2020/03/19 | 17:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ” محافظ ميسان “علي دواي لازم” البائعين والتجار من عدم لالتزام بالأسعار المعلنه و رفع أسعار الفواكه والخضراوات .وشدد”خلال تفقده لعلوة الخضار والفواكه واسط العمارة للإطلاع على أسعار بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه ، على مراقبة تنفيذ قرارات خلية الازمة في المحافظة ، موعزاً ، بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .وأمر قيادة

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