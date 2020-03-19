2020/03/19 | 17:55 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة اعتبر مدير معهد أبحاث الإنفلونزا الروسي التابع لوزارة الصحة الروسية، أن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد قد يستغرق من سنة ونص إلى 3 سنوات.
وقال الدكتور ديميتري “أي إنتاج أي لقاح، في البلاد أو خارجها، يستغرق من سنة ونصف إلى 3 سنوات، والعملية الأسرع في هذه السلسة هي فكرة إعداد اللقاح، ومن […]
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وقال الدكتور ديميتري “أي إنتاج أي لقاح، في البلاد أو خارجها، يستغرق من سنة ونصف إلى 3 سنوات، والعملية الأسرع في هذه السلسة هي فكرة إعداد اللقاح، ومن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد روسي: إنتاج لقاح لفيروس كورونا قد يستغرق 3 سنوات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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