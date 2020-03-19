ارتفاع كبير في مبيعات القنب في كندا وتهافت على الخبز في فرنسا بعد الحجر المنزلي

2020/03/19 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونتريال- باريس -(أ ف ب) – الزمان للسيطرة على الضغط النفسي في مواجهة فيروس كورونا والصمود خلال الحجر المنزلي أو لتشكيل مخزون خشية حصول نقص، يتهافت كنديون وسياح منذ أيام على متاجر ومواقع بيع القنب الذي شرعت كندا استهلاكه في نهاية العام 2018.أمام متجر “شركة كيبيك للقنب” في جادة سانت كاترين التجارية الرئيسية في […]

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