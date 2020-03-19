رسمياً.. استمرار توقف الدوري الإنكليزي حتى نهاية نيسان

2020/03/19 | 18:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكدت رابطة الدوري الإنكليزي ” البريميرليغ ” اليوم استمرار إيقاف النشاط الكروي في إنكلترا بما في ذلك مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز حتى آخر نيسان/ أبريل المقبل.و يستمر توقف كافة المباريات الكروية حتى الثلاثين من الشهر القادم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في الأراضي الإنكليزية مؤخراً.و أوضحت […]

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