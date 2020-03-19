النيابة الاسبانية تحقق مع لاعب ريال مدريد بسبب خرقه الحجر الصحي

2020/03/19 | 18:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يواجه لاعب ريال مدريد، الصربي لوكا يوفيتش، إجراءات قانونية على خلفية خرقه الحجر الصحي المنزلي المفروض في صربيا بسبب فيروس كورونا على الوافدين من الخارج، حسبما ذكرت مصادر محلية.وطالبت نيابة العاصمة بلجراد العامة برفع دعوى جنائية ضد اللاعب، وفقا لما كشفه المصدر الذي لم يفصح عن طبيعة العقوبة المحتملة، رغم تأكيده […]

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