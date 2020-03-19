الاعلان عن إصابة امير موناكو بفيروس كورونا

2020/03/19 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة "أسوشييتد بريس" بإصابة أمير موناكو، ألبرت الثاني بفيروس "كورونا"، منوهة بأن حالته الصحية "مستقرة".

وجاء في بيان القصر الملكي أن نتائج اختبار الأمير للفيروس كانت إيجابية وتؤكد إصابته، مؤكدة أن "حالته الصحية لا تثير القلق".

بغداد اليوم- خاص

كشف مدير عام صحة المثنى، عون المالكي، الخميس (19 آذار 2020)، اجراءات دائرة صحة المحافظة، بعد اصابة معاون المحافظ بفايروس كورونا للتأكد من سلامة الملامسين له.

وفال المالكي لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة المثنى اتخذت مج

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت صحة اقليم كردستان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا)، إلى 40 حالة.

وقالت الصحة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "حالات الاصابة الـ40 بفيروس (كورونا)، المسجلة بالاقليم، توزعت إلى

بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد/ الكرخ نازك الفتلاوي، الخميس (19 آذار، 2020) عن تسجيل حالات عدوى بفيروس "كورونا" في العاصمة العراقية، والمحافظات الاخرى بعضها من اشخاص غير معروفين من قبل المصابين.

وقال ا

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