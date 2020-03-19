“غرامات حظر كورونا”!

2020/03/19 | 18:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمانة ممتاز هاي لو اني طالعة رأسا يفرضون عليا الغرامة وكل القانون يطبق براسي، بس غيري يعيث في الارض وباءً محد يحجي وياه لأنه مدري منو ظهره..هذه مو دعوة للخروج وانما وضع حد لهذه المهزلة.

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