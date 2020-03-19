الحشد الشعبي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من حملة “وعي” لمواجهة كورونا

2020/03/19 | 18:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة “وعي” للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع تنفيذ خطة حظر التجوال.وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه على بركة الله تعالى نعلن انطلاق المرحلة الثانية من حملة “وعي” برعاية رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض من اجل الوقاية من فيروس

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