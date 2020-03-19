محافظ ميسان يوجه بمحاسبة التجار المخالفين بأجراءت قانونية صارمة

2020/03/19 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..وجة محافظ ميسان، علي دواي، الخميس، بإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق البائعين والتجار المخالفين المتلاعبين بالأسعار وقال مكتب دواي ان المحافظ اطلع شخصيا على عمل علوة الفواكة والخضروات في ميسان وحذر البائعين والتجار من “عدم لالتزام بالأسعار المعلنة ورفع أسعار الفواكه والخضراوات” في وقت وظروف استثانية يمر بها البلد موجهاً خلية الازمة […]

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