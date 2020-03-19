الدفاع البريطانية تعلن إعادة قسم من قواتها في العراق

2020/03/19 | 18:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، أن بلاده تقوم بسحب قسم من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق على خلفية انتشار فيروس "كورونا" ...

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