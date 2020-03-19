بالصور..أمينونو التركية لم تعد مزدحمة وتعليمات للمطاعم بشأن كورونا

2020/03/19 | 18:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت صفحات سياحية تركية، اليوم الخميس، صور منطقة أمينونو في العاصمة اسطنبول قلب السياحة، القطاع المهم جداً لتركيا.واظهرت الصور خلو المنطقة الاهم من الحركة الكبيرة المعتادة عليها، فيما لم تبدأ السلطات اية اجراءات تذكر على صعيد ايقاف المواصلات العامة او اغلاق المتاجر.يأتي هذا فيما أوصت وزارة الصحة المطاعم بمراعاة إجراءات […]

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