جهاز منزلي يكشف كورونا بـ 10 دقائق

2020/03/19 | 18:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شركة أميركية تصنيع جهاز اختبار قادر على الكشف عن فيروس كورونا المستجد في مدة قياسية لا تتجاوز العشر دقائق.

وقالت "بيوامريكا" Biomerica إن اختبار الكشف عن الفيروس يتطلب فقط 10 دقائق باستخدام الدم من وخز الأصبع، ويبلغ ثمن الاختبار ذي الاستعمال الواحد عشر دولارات لكل مريض.

ووفق الشركة على موقعها على الإنترنت، فإن اختبار الكشف عن الفيروس يمكن أن يجري من قبل المهنيين المدربين في أي مكان مثل المطارات والمدارس والعمل ومكتب الطبيب.

وقالت الشركة إنها بدأت إرسال عينات إلى وزارت الصحة في والوكالات الحكومية في عدد من البلدان في الشرق الأوسط وأوروبا ودول أخرى.

وكان فريق علماء من قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد ومركز أكسفورد سوتشو للبحوث المتقدمة بتطوير اختبارا لفيروس كورونا المستجد يسمح بالتأكد من إصابة الشخص أو خلوه من الفيروس القاتل بسرعة أكبر.

اختبار منزلي

من جهة أخرى، أعلنت شركة أميركية توفير اختبارات منزلية للكشف عن فيروس كورونا المستجد ابتداء من 23 مارس الجاري.

وقالت "إفريلويل" Everlywell إنها ستسوق اختبارا يمكن للناس أن يقتنوه مباشرة، بعد أن سمحت إدارة الغداء والدواء الأميركية للمختبرات المعتمدة بتطوير وتوزيع الاختبارات في 29 فبراير الماضي.

ويمكن للناس طلب الاختبار على موقع الشركة، بعد الإجابة أولا ً على أسئلة حول صحتهم الأساسية والأعراض وعوامل الخطر الخاصة بمرض الفيروس.



ولا يزال من الضروري أن يصف الطبيب الاختبار للحصول عليه من قبل الشركة.

وهناك شبكة من الأطباء مثلا في الولايات المتحدة الذين يصفون اختبارات التشخيص عن بعد.

وإذا قرر طبيب أن يصف اختبار، سترسل الشركة الاختبار الذي يبلغ ثمنه 135 دولارا في يومين (يمكن للعملاء دفع 30 دولارًا إضافيًا لتلقي المجموعة بسرعة).

وتأتي المجموعة مع مسحة خاصة طويلة بما يكفي لأخذ عينات من الجزء الخلفي من منطقة الأنف والحنجرة، إلى جانب تعليمات حول كيفية ختم عينة المسحة لإرسالها مرة أخرى إلى الشركة.

وبعد حصولها على العينة، تتم معالجتها في واحدة من عدة مختبرات وافقت عليها إدارة الأغذية والعقاقير لإجراء الاختبار في جميع أنحاء البلاد في غضون 72 ساعة.

وتقول الشركة إنها سترسل النتائج بعد ذلك عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وقد ينصح الأطباء الناس بالعزل الذاتي حتى يحصلوا عليها.

وإذا كان الاختبار إيجابيًا، تقدم الشركة أيضًا استشارة كاملة للتطبيب عن بعد مع واحد من حوالي 200 طبيب يتم تضمينها في تكلفة الاختبار.



كما يبلغ هذا الطبيب، في حال كانت النتيجة إيجابية، الإدارات الصحية المختصة في الولاية.

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