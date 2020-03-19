استياء حكومي لتجاهل زوار العتبات الدينية اجراءات الوقاية من كورونا

2020/03/19 | 18:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، اليوم الخميس، من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا؛ في ظل عدم التزام المواطنين بحظر التجوال المفروض لمواجهة الوباء، ذلك تعقيبا توافد عدد كبير من الزائرين إلى مدينة الكاظمية في بغداد، لزيارة الإمام الكاظم؛ وهو ما أثار استياء الجهات الرسمية بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية.وبدأ حظر التجوال في العاصمة بغداد، أمس الأول، بالتزامن مع الزيارات للمراقد الدينية.وقال علاوي، "رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال من خلال حركة سيارات الأجرة وعدم غلق بعض المحال التجارية، تلك الخروقات تؤثر على صحة المواطنين، وتساهم بانتقال فيروس كورونا“، مطالبا الأجهزة الأمنية بـ“تشديد إجراءات فرض حظر التجوال والتعامل بحزم مع من يحاول كسره“.وطالب وزير الصحة، قيادة العمليات المشتركة وقيادات العمليات في جميع المحافظات، بـ“ضرورة تطبيق حظر التجوال بالقوة، ومنع أي حركة للأشخاص والعجلات“.بدورها، أصدرت وزارة الصحة، بيانا قالت فيه، إنها رصدت ”عدة خروقات، حيث شوهد عدد كبير من الزوار المشاة، كما نصب العديد من سرادق خدمة الزوار في الطرقات، بالإضافة إلى عدد كبير من السيارات والدراجات النارية وسيارات الأجرة التي تنقل الزوار“.وتابعت الوزارة: ”توقفت الكثير من الفرق الصحية والخدمية عن عمليات التعفير للشوارع والمناطق السكنية؛ بسبب التخوف من حدوث مضاعفات صحية ناتجة عن وجود أعداد كبيرة من المارة“.وتوفي 13 شخصا في العراق؛ جراء وباء كورونا المستجد، بحسب مسؤولين في وزارة الصحة، فيما بلغ عدد الإصابات 177.ويوافق السبت المقبل، زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم، سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية، ويقع ضريحه في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

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