2020/03/19 | 18:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل تعلن اعتقال جاسوس يعمل لصالح طرف اجنبي

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