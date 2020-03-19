وفاة امرأة ورجل بانقلاب حافلة تقل طلاباً إلى القامشلي

2020/03/19 | 18:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى تدهور حافلة على طريق حماة – السلمية، صباح اليوم الخميس، لوفاة شخصين وإصابة 30 أخرين، حيث كانت الحافلة تقل طلاباً جامعيّين إلى القامشلي.وقال مدير مشفى السلمية الوطني “ناصح

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