البروفيسور مجلي يدعو إلى إعادة صياغة أوليات الفلسطينيين لمواجهة الكورونا

2020/03/19 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..داعا العالم ورجل الاعمال الفلسطيني عدنان مجلي الشعب الفلسطيني إلى إعادة تغيير أولوياتهم من أجل مواجهة التهديد الوجودي الذي يشكله وباء الكورن .وقال مجلي في بيان صحفي: ” أن الأمم الحية تقوم بتغيير أولوياتها أمام تهديد الموت والفناء الذي يشكله وباء كورونا وقد بادر العديد من الأمم لإعادة صياغة هذه الأوليات وربما نكون نحن […]

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