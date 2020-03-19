منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي ’’وباء كورونا’’ في العراق

2020/03/19 | 18:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد شدد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، اليوم الخميس، على ضرورة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال والبقاء في المنازل دون الخروج منها الا للحالات الضرورية الملحة مشيراً الى ان هذا هو السبيل الوحيد لمنع تفشي المرض.وقال نوار خلال تعليقه على بيان وزارة الصحة العراقية اليوم الذي انتقد عدم الالتزام […]

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