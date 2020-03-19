الامن الوطني في الفلوجة لـ” العهد نيوز”: تشكيل مفارز لرصد المتلاعبين بالأسعار ومراقبة السلع

2020/03/19 | 18:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار كشف مدير مركز جهاز الامن الوطني في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العميد سالم العيساوي، اليوم الخميس، ان الاسواق المحلية والمحال التجارية اخضعت لعمليات رصد ومراقبة لأسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى .وقال العيساوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” مركز جهاز الامن الوطني في مدينة الفلوجة ، باشرت بخطة مراقبة اسعار […]

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