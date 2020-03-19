الذهب يتراجع والتعاملات متقلبة

2020/03/19 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع الذهب في تعاملات متقلبة يوم الخميس بعدما دفعت المخاوف من تفاقم تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي المستثمرين للتحرك سريعا إلى تسييل حيازاتهم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1480 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0753 بتوقيت جرينتش.



ونزل المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة يوم الأربعاء مع معادن نفيسة أخرى.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1481.70 دولار.

وسجل الدولار أعلى ارتفاع في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، بينما تراجعت السندات وواجهت الأسهم صعوبات في إيجاد موطئ قدم بينما ظلت المخاوف إزاء التفشي تخيّم على إجراءات التحفيز التي دشنتها حكومات وبنوك مركزية في أنحاء العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، شهد البلاديوم تغيرا طفيفا إلى 1587.32 دولار للأوقية بعدما تراجع بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق، بينما نزل البلاتين للجلسة السابعة على التوالي وسجل في أحدث تعاملات هبوطا 2.2 بالمئة إلى 610.52 دولار.

وحومت الفضة بالقرب من أدنى مستوى في 11 عاما والذي بلغته في الجلسة السابقة، وتراجعت 0.4 بالمئة إلى 11.93 دولار للأوقية.

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