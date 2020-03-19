2020/03/19 | 18:39 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة المثنى: الشخص المصاب بكورونا كان مسافرا خارج العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة المثنى: الشخص المصاب بكورونا كان مسافرا خارج العراق) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة المثنى: الشخص المصاب بكورونا كان مسافرا خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).