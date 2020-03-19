الصدر يغرد مجدداً بشأن كورونا ويتحدث عن بلاء اصاب العراق وايران

2020/03/19 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

نشر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس (19 آذار 2020)، تغريدة مطولة على منصته بـ"تويتر"، يتحدث فيها عن فايروس كرونا المستجد، الذي اصاب العراق وإيران من بين الدول التي تفشى بها الوباء.

ورأى الصدر في تغريدته إن "البلاء الذي اصاب العراق وإيران يدل على أنه لا يصيب من لا يؤمنون بالله من اصحاب الاديان غير السماوية أو من الظالمين او المنحرفين او الملحدين".

وللاطلاع على تفاصيل التغريدة ادناه:

بغداد اليوم - متابعة

توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق عطية، الخميس (19 اذار 2020)، هطول امطار متوسطة وغزيرة مع درجات حرارة منخفضة ومعتدلة خلال الايام الثلاثة المقبلة في عدة مناطق وسط وشمال وجنوب البلاد.

وقال المتنبئ الجوي في م

بغداد اليوم - بغداد

حذرت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق، الخمبس (19 آذار 2020)، من كارثة صحية وييئية في نينوى نتيجة أرتفاع نسب تساقط الأمطار والفيضانات التي تضرب مركز ونواحي وقرى المحافظة، فيما طالبت بتحرك حكومي عاجل.

وقالت ا

بغداد اليوم-واسط

وجه محافظ واسط، محمد المياحي، الخميس (19 آذار، 2020) نداءً لأشخاص خالطوا عائلة شخص توفي بسبب فايروس كورونا.

وقال المياحي، في بيان، إن "نتائج الفحص التي أجريت لابن المرحوم (مشاي زغير) التي أجريت له اليوم أثبتت أنه مصاب بالف

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