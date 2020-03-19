2020/03/19 | 18:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت محافظة بابل، عدة قرارات لمواجهة (كورونا) منها ايقاف عمل العيادات الخاصة وفتح العيادات الاستشارية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس،" انه "بعد اجتماع خلية الازمة مع نقابة الاطباء فرع بابل، تقرر اولا ايقاف عمل العيادات الخاصة وفتح العيادات الاستشارية في كافة المستشفيات، وايقاف كافة العمليات الباردة في المستشفيات الحكومية وعدم ادخال المرضى الا بالحالات الحرجة وتكون المستشفيات الاهلية الخاصة باستقبال الحالات اعلاه، ومنع الزيارات للمرضى بشكل تام وابلاغ الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين، والتأكيد على حظر التجوال حظر تام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بابل تصدر عدة قرارات لمواجهة (كورونا) منها ايقاف عمل العيادات الخاصة وفتح العيادات الاستشارية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بابل تصدر عدة قرارات لمواجهة (كورونا) منها ايقاف عمل العيادات الخاصة وفتح العيادات الاستشارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).