الهجرة توزع المساعدات الاغاثية على المتضررين من الفيضانات في نينوى

2020/03/19 | 18:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، عن توزيعها مساعدات اغاثية على العوائل المتضررة من السيول والفيضانات في محافظة نينوى.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم استنفار جميع ملاكات الوزارة لايصال المساعدات الاغاثية العاجلة من مخازن الوزارة الى العوائل المتضررة اثر موجة الفيضانات الاخيرة".واضافت ان "كادر الفرع وزع كوجبة اولى 1000 سلة غذائية و1000 سلة صحية و 20 خيمة للاسر المتضررة في منطقة ربيعة، فيما وزع 500 سلة غذائية و 500 سلة صحية على المتضررين في الجانب الايمن من الموصل".وأكدت انها "مستمرة بارسال المساعدات الاغاثية العاجلة للمتضررين من الفيضانات والسيول فضلا عن ان كادر فرع الوزارة في نينوى جاهز ومستعد لاي ظرف طارئ".

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