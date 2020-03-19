عمليات سامراء للحشد تضبط كدس للأسلحة والاعتدة جنوب غرب سامراء

2020/03/19 | 18:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي، الخميس، كدسا للأسلحة والاعتدة تابع لتنظيم “داعش” الارهابي جنوب غرب مدينة سامراء ضمن قاطع المسؤولية .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى اللواء ٣١٤ بالحشد الشعبي أفادت بوجود كدس للأسلحة والاعتدة يعود لداعش في منطقة زورة البوجروب جنوب غرب

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