الحشد الشعبي والقوات الأمنية يبحثان وضع خطة أمنية لانهاء التهديدات الإرهابية في الطوز

2020/03/19 | 18:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت القوات الأمنية والحشد الشعبي، الخميس، وضع خطة امنية وعمليات استباقية للقضاء على التهديدات الإرهابية في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من قيادة المقر المتقدم لعمليات كركوك بقيادة الفريق الركن سعد حربية ونائبه نبيل البشيري آمر لـــواء 16 بالحشد الشعبي توجهت، اليوم، الى قضاء طوزخورماتو

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