مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: توزيع 2000 حصة غذائية وكمامات على مخيمات النزوح في الانبار

2020/03/19 | 18:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ،الخميس، عن توزيع معونات حصة غذائية وكمامات على مخيمات النزوح في الانبار .وقال ابو ريشة في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” وزارة الهجرة والمهجرين وبالتنسيق مع الحكومة المحلية وزعت 2000 حصة غذائية وصحية وكمامات ومعقمات ومنظفات على الاسر النازحة القاطنة داخل […]

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