على كيفكم كلكم تشكلون الحكومة!

2020/03/19 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائق الشيخ لتستعجلون بابا..أوگفوا حبابين! كلكم راح تتكلفون بتشكيل الحكومة! دكتور برهم أبد ميقصر وياكم! #شني_هاي

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