تحويل مبنى ملجأ العامرية في بغداد الى مستشفى

2020/03/19 | 18:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، عن تحويل مبنى ملجأ العامرية إلى مستشفى.

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