2020/03/19 | 18:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أفاد مسؤول تركي بمقتل جندي اليوم الخميس في إدلب شمال غرب سوريا، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.إلى ذلك نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نشطاء أن عبوتين ناسفتين انفجرتا برتل عسكري لـ “القوات التركية” على طريق “M4” بالقرب من قرية محمبل في سهل الروج غرب إدلب، ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل جندي تركي في إدلب شمال سوريا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل جندي تركي في إدلب شمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).