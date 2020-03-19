خانقين تغلق سد الوند وتمدد منع الدخول اليها

2020/03/19 | 18:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت اللجنة الامنية العليا لمواجهة فيروس كورونا بقضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، اليوم الخميس، انها قررت اغلاق سد الوند والاستمرار في اغلاق مساري طريق العودة الى القضاء.وجاء في بيان لقائممقامية قضاء خانقين، اطلعت عليه شفق نيوز، ان القائممقام ورئيس اللجنة الامنية العليا في القضاء دلير حسن سايه عقد اجتماعا امنيا وخدميا في ديوان القضاء بحضور مدراء الدوائر المعنية بمناسبات واعياد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة.واضاف ان الاجتماع اكد على الاستناد على التوصيات التي اصدرتها خلية الازمة للاستمرار في اغلاق جميع منافذ الدخول الى القضاء، بشكل لا يتم السماح لعودة اي شخص او اية سيارة مع اغلاق جميع المناطق السياحية والترفيهية وسد الوند.ونوه البيان الى انه تقرر كذلك تكثيف نشاطات المفارز والسيطرات ومطالبة المواطنين الشعور بالمسؤولية والالتزام بالتوصيات الصحية التي تؤكد على الابتعاد عن التجمعات والاماكن العامة.ويعد قضاء خانقين احد المناطق المتنازع عليها خارج ادارة اقليم كوردستان وهي تتبع محافظة ديالى من الناحية الادارية.

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