2020/03/19 | 18:56 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عضو بمحكمة التمييز: رئيس المحكمة الاتحادية سلب الحق الدستوري من الكتلة النيابة الأكبر او التي تليها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بمحكمة التمييز: رئيس المحكمة الاتحادية سلب الحق الدستوري من الكتلة النيابة الأكبر ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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