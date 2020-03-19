الشركة العالمية للتأمينات العامة تعلن عن بدء التداول في سوق نازداك المالي

2020/03/19 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت اليوم الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة (“IGI” أو “الشركة”) (نازداك: IGIC) عن بدء تداول أسهمها العادية في سوق نازداك المالي تحت رمز “IGIC”.وفي 17 آذار من عام 2020، أعلنت IGI عن اتمام اندماجها مع شركة تايبيريوس أكويزيشن كوربوريشن (Tiberius) بنجاح، لتصبح IGI نتيجة لذلك شركة عامة.وتعليقا على ذلك قال واصف […]

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