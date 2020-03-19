العقوبة تهدد مهاجم ريال مدريد بسبب الحجر الصحي

2020/03/19 | 19:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، يواجه خطر العقوبة، بسبب عدم التزامه بالحجر الصحي وسفره إلى صربيا.وذكر موقع “elespanol” الإسباني، أن “يوفيتش سافر إلى صربيا للاحتفال بعيد ميلاد صديقته صوفيا ميلوسيفيتش، ولم يلتزم بالحجر الصحي”.وأشار الموقع إلى أن “اللاعب تمت مقاضاته هو ونيكولا نينكوفيتش زميله، بعدما […]

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