2020/03/19 | 19:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: انتاج لقاح لعلاج كورونا حرب طبية وعلينا ان نفوز بها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/19 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: انتاج لقاح لعلاج كورونا حرب طبية وعلينا ان نفوز بها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: انتاج لقاح لعلاج كورونا حرب طبية وعلينا ان نفوز بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).