تحذير لصحفيي كوردستان: لا تثيروا الهلع والضجر

2020/03/19 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر نقيب صحفيي كوردستان آزاد حمد امين، يوم الخميس، الصحفيين من إثارة الهلع والضجر بين المواطنين عبر إشاعة أنباء بحصول أزمة اقتصادية في الإقليم.

وذكر أمين في بيان ورد لشفق نيوز، أنه "منذ مدة تقوم بعض الصفحات والاوساط الاعلامية بنشر معلومات تسبب قلقا وهلعا وضجرا لدى المواطنين".

وأوضح أنه "في مثل هذه الظروف الحساسة المتمثلة بتفشي فيروس كورونا والتي اثرت على حياة المواطنين والقطاعات جميعا ليس في كوردستان فحسب بل في جميع انحاء العالم، أصدرت وزارة الداخلية قراراً باستثناء الصحفيين ليكونوا جزءاً من المواجهة واجتياز الاوضاع وليس لنشر المعلومات غير الدقيقة".

وأضاف أمين أنه "إذا تعرضت البلاد لأية أزمة اقتصادية ومالية لاسمح الله، فإن ذلك من واجب الحكومة واللجان المعنية الاعلان عنها وليس من مهام الاعلاميين"، مبينا ان "عمل الاعلاميين والصحفيين ينحصر في ايصال المعلومات والاخبار".

واشار الى انه "يقصد بذلك الصحفيين المهنيين وليس الاشخاص الذين لا يحملون اية مسؤولية مهنية واخلاقية".

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