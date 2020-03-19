2020/03/19 | 19:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهر مقطع ليلي، امس الاربعاء، استمرار توافد الالاف في لزيارة الامام الكاظم برغم اجراءات حظر التجوال المفروضة لمنع انتشار وباء كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تحذيرات وزير الصحة،،الالاف يؤدون زيارة الامام الكاظم ليلاً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تحذيرات وزير الصحة،،الالاف يؤدون زيارة الامام الكاظم ليلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).