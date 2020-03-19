الأمم المتحدة تحذر: نجاح احتواء كورونا في العراق يجب ان لا يقود الى التراخي لان المعركة لم تنتهِ

2020/03/19 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ النجف

أجاب المرجع الاعلى، علي السيستاني، اليوم الخميس، على استفتاء بشأن شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة.

حمل الاستفتاء السؤال التالي: هل "يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخميسها للحاج

بغداد اليوم - البصرة

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الخميس (19 اذار 2020)، وفاة مصاب ثالث في المحافظة بفايروس كورونا.

وقال العيداني في تصريح لوكالة الانباء العراقية، إن "مصابا ثالثا بفيروس كورونا في محافظة البصرة، توف

بغداد اليوم - متابعة

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الخميس (19 آذار 2020) اجازة دواء موجود فعلياً لعلاج كورونا في اميركا الى حين توفر دواء خاص بمعالجة المرض.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي جديد تناول فيه جملة من الملفات ومن بينها موضوع مواجه

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