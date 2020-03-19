السيستاني يجيب على استفتاء بشأن شراء الأغراض المسروقة من الدولة

2020/03/19 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

أجاب المرجع الاعلى، علي السيستاني، اليوم الخميس، على استفتاء بشأن شراء الأغراض المسروق...





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