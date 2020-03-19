وزير سابق: انخفاض اسعار النفط سيكون له تداعيات سلبية

2020/03/19 | 19:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد وزير النفط السابق، جبار اللعيبي، اليوم الخميس، ان الانخفاض الحاد في أسعار النفط سيكون له تداعيات سلبية هائلة على الاقتصاد العراقي.وقال اللعيبي في تصريح صحفي، ان "الانخفاض الحاد في أسعار النفط سيكون له تداعيات سلبية هائلة على الاقتصاد العراقي".واضاف انه "من الاستقراءات الأولية ان الأزمة ستأخذ بعض الوقت قبل التعافي البسيط والتدريجي في الأسعار".

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